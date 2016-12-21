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    Зидан хочет видеть в «Реале» Дибалу

    По информации Ole, «Реал» летом предпримет попытку подписать нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, которого хочет видеть в королевском клубе главный тренер Зинедин Зидан. При этом отмечается, что «сливочные» также продолжают претендовать на форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.

    Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего аргентинца заинтересована «Барселона».

    В нынешнем розыгрыше Серии А Дибала забил три гола и сделал две результативные передачи в 10-ти поединках.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2016 12:49
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 22 декабря 2016, 10:43

      пусть повесит его портрет и будет видеть Пауло Дибалу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 21 декабря 2016, 16:39

      lf e;

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 21 декабря 2016, 16:38

      ... тебе на лысый череп, а не Пашку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 21 декабря 2016, 16:31

      Интервью Дибалы неделю назад: "Можем ли мы (*с Месси, мое примечание) оказаться вместе в "Барселоне"? Всё это сплетни, я очень привязан к футболке Бьянконери, людям важно понять, что у меня с "Юве" близкая связь и я не намерен уделять какое-либо внимание слухам. Я счастлив быть здесь, хочу быть частью этой команды на долгие годы."

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > aimer1988 21 декабря 2016, 17:11

      До поры до времени абсолютно все так говорят... Вот буквально один в один, как по шаблону... А что в итоге при нескольких звонках президентов клубов получается, мы все знаем.

      -1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > ivanthebest 21 декабря 2016, 18:13

      Говоря о всех ты имеешь ввиду Маркизио, которого САФ четыре года так и не дождался, или может Бонуччи, которому зарплату предлагали больше чем у Агуэро, или может быть Буффона, которого уже лет 15 куда только не приглашают?! Не их ли ты имел ввиду когда говоришь про всех и до поры до времени? Мозг включать хотя бы иногда нужно.

      2
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      Рейтинг: +997

      egrrr > Juve1897 21 декабря 2016, 20:13

      Согласен. Погба не в счет, слишком выпендрежный он...пора уже в этом году опять пробовать штурмовать ЛЧ Юве, вышеназванные футболисты уже не молоды...

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Juve1897 21 декабря 2016, 22:32

      Не путай италянцев с аргентинцами... тотти де росси мальдини неста коморонези буфониши и тд все преданы Италие и клубам италии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      FCQ 21 декабря 2016, 15:36

      Он за Барсу будет играть

      -3
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      ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 > FCQ 21 декабря 2016, 16:30

      Не будет и уже прямо об этом заявил

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > FCQ 21 декабря 2016, 22:32

      На лавке губит себя?

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 21 декабря 2016, 14:51

      Хороший будет трансфер,

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Dgad 21 декабря 2016, 14:58

      не будет)

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      Рейтинг: +550

      El_Chori 21 декабря 2016, 14:44

      Ювентус собирает)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 декабря 2016, 13:47

      Походу вместо Бэйла, ибо он с травмами вообще почти не играет...

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > ivanthebest 21 декабря 2016, 14:59

      Да не перейдет он) Только недавно Дибала заявил, что все слухи по поводу перехода - полный бред

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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 21 декабря 2016, 12:57

      Реал чухнул, что Юве может выиграть ЛЧ вместо них и решил забрать лидера соперников...

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      Рейтинг: +1137

      Alex Flash > Karpathian 21 декабря 2016, 22:18

      Он хорош,но еще пока не лидер.Годика через 2 вполне может быть.

      1
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