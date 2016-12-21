Кобозев: «Видно, что в «Йонкепингсе» заинтересованы во мне»

Российский вратарь Евгений Кобозев, имеющий опыт выступления за «Тосно», «Уфу» и «Торпедо-ЗИЛ», перебрался из финского ВПС в шведский «Йонкепингс».

– Переход в «Йонкепингс» – это не понижение в классе? Ведь мог играть в Лиге Европы в составе ВПС.

– Нет, я так не считаю. Чемпионат Швеции сильнее финского, поэтому более перспективен для дальнейшего развития.

– Были еще какие-нибудь варианты продолжения карьеры в Европе, звали ли в Россию?

– Нет, это был единственный конкретный вариант. Команда действительно наблюдала за мной, просматривала, и знала, кого берет. Команда в прошлом году вышла в высшую лигу Швеции. Закончила на 12-м месте. Молодой главный тренер с современным видением игры. Встретили меня очень хорошо, сразу видно, что заинтересованы во мне.