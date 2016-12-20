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    Джанаев отказался переходить в «Зенит»

    Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев вел переговоры с «Зенитом», но ответил отказом на сделанное предложение. Сообщается, что сами клубы переговоров между собой не вели.

    «Представители «Зенита» были заинтересованы начать переговоры с «Ростовом» и Джанаевым относительно возможности переезда игрока в Санкт-Петербург, но получили отказ игрока. Официальное предложение «Ростову» со стороны «Зенита» сделано не было», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

    На счету Джанаева в этом сезоне РФПЛ 13 матчей.

    Источник: ТАСС

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    20.12.2016 20:47
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    Комментарии53
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 декабря 2016, 10:45

      Молодец! Правильное решение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 21 декабря 2016, 09:06

      а если б согласился и начал чудить как в спартаке !? вот бы бомжики с ума посходили.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 21 декабря 2016, 08:30

      " сами клубы переговоров между собой не вели." Неужели за спиной клуба сам вёл переговоры и не сошлись в цене, поэтому и отказал?
      Бред несёт источник "знакомый с ситуацией."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 21 декабря 2016, 01:42

      Правильно сделал..
      Зенит себе вратаря найдет..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 декабря 2016, 01:06

      и правильно сделал. зачем на закате карьеры губить её

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +765

      alex1004 21 декабря 2016, 01:04

      Похоже не все в этом мире решают деньги.

      2
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      ...
      Рейтинг: +11488

      alp > alex1004 21 декабря 2016, 12:15

      скорее наоборот. Зенит не будет платить большие деньги, вот джанаев и не согласился. Но я честно рад этому решению. Нельзя сейчас Ростову разбегаться по РФПЛ. пусть еще наведут шороху

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 декабря 2016, 00:52

      Да

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2362

      CSKA471 21 декабря 2016, 00:50

      Вот это МУЖИК!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато 21 декабря 2016, 00:42

      Не хочет он к навозникам идти.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +104

      M.B. > Акамутo Хуевато 21 декабря 2016, 13:06

      А ты сделай ему предложение.
      Может в ФК Хуевато пойдет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 декабря 2016, 00:33

      Из Ростова не уходят ... Работать с Бердыевым- это счастье !!! Те кто это понимает-никуда не уйдет...Новосел в Ростове был слабым звеном и он это видел- а тут Зеня подвернулся...Жаль конечно Баштуша- но Рим-это не Ростов,парень пошел в Европу...А Сослан понимает что он в Ростове добился очень многого и уходить нет смысла...

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