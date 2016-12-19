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    Гари Невилл не считает «Арсенал» морально сильной командой

    Футбольный эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил несогласие с заявлением главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера о психологической мощи лондонского клуба.

    «Я не согласен с его словами о моральной силе. Не думаю, что это так. Во второй половине матча «Манчестер Сити» начал прессинговать физически. С того момента игроки «Арсенала» просто ходили по полю в столь важной игре», — сказал экс-капитан «Манчестер Юнайтед».

    Напомним, «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 2:1 в матче 17 тура английской Премьер-лиги.

    Источник: Skysports

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    19.12.2016 19:59
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