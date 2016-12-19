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    Гвардиола хочет пригласить Срну в «Манчестер Сити»

    Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна может перейти в «Манчестер Сити». На этом настаивает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который проявлял интерес к хорвату еще во времена работы в «Барселоне».

    Напомним, сине-гранатовые хотели заполучить 33-летнего игрока нынешним летом, а также, по информации некоторых СМИ, продолжают попытки в настоящее время. Ранее даже сообщалось, что стороны уже достигли согласия и Срна переберется в каталонский клуб в период зимнего трансферного окна.

    В текущем розыгрыше УПЛ Срна принял участие в 13-ти матчах, записав в свой актив один гол и шесть результативных передач.

    Источник: Mundodeportivo

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    19.12.2016 17:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 19 декабря 2016, 20:06

      Срна на росхват, каждый хочет ворвать кусок срны)))

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      Рейтинг: +30

      druga7 > Mainstream One 19 декабря 2016, 21:26

      Это как в видео приколах. " На поле лежит Кака к нему подошли Насри и Срна ".

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      Рейтинг: +17

      Mainstream One > druga7 19 декабря 2016, 22:09

      да да, типо етого!

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