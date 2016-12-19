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    Хазенхюттль рассматривается «Баварией» как будущий главный тренер

    Президент «Баварии» Ули Хенесс отметил, что если в будущем мюнхенцы захотят назначить на пост главного тренера немецкого специалиста, то одним из вариантов будет нынешний наставник «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль. Под его руководством «быки» наравне с «Баварией» лидируют в турнирной таблице Бундеслиги.

    «Если в будущем мы захотим, чтобы команду возглавил немецкий специалист, то выбирать будем из трех претендентов. Однако в настоящее время об этом не стоит вести речь, так как Анчелотти и Хазенхюттль только летом возглавили «Баварию» и «РБ Лейпциг» соответственно. При этом Хазенхюттлю еще нужно приобрести необходимый опыт», – сказал Хенесс.

    Источник: Kicker.de

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    19.12.2016 15:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик 19 декабря 2016, 20:24

      Рано ещё говорить о нем, как о состоявшемся тренере. Пусть сначала с Лейпцигом второй сезон отыграет.

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 декабря 2016, 16:12

      А почему не Юлиан Нагельсманн? Молодой, перспективный и, кстати без поражений в этом сезоне.

      1
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