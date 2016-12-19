«Реал» заинтересован в голкипере «Милана»

«Реал» рассматривает возможность укрепления своей вратарской линии. С этой целью представители клуба контактировали с итальянским агентом Мино Райолой, который представляет интересы голкипера «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Don Balon.

Стоит отметить, что действующий контракт 17-летнего итальянца с клубом рассчитан до конца следующего сезона. Известно о желании «Милана» продлить соглашение.