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    «Реал» заинтересован в голкипере «Милана»

    «Реал» рассматривает возможность укрепления своей вратарской линии. С этой целью представители клуба контактировали с итальянским агентом Мино Райолой, который представляет интересы голкипера «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Don Balon.

    Стоит отметить, что действующий контракт 17-летнего итальянца с клубом рассчитан до конца следующего сезона. Известно о желании «Милана» продлить соглашение.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2016 08:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 декабря 2016, 15:27

      Если Милан его не сможет продлить, это будет просто едрическим провалом всего менеджмента...

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 19 декабря 2016, 15:23

      Вот Райола выдоет клуб который захочет купить Донаруму

      1
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