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    Бывший защитник «Милана» Алекс завершил карьеру

    Бывший защитник сборной Бразилии Алекс объявил о завершении карьеры. Напомним, что последним клубом 34-летнего футболиста был «Милан», который он покинул весной этого года.

    «Принял решение завершить карьеру после того, как поговорил с семьей. В последнее время я не мог выступать из-за травмы колена. Мне необходима операция, на восстановление после которой ушло бы до девяти месяцев», – цитирует игрока Lance.

    За свою карьеру Алекс успел также поиграть в таких клубах, как «Сантос», «Челси», ПСВ и «ПСЖ». На его счету 18 матчей за сборную Бразилии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2016 23:38
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