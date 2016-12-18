«Бешикташ» возобновил интерес к Ломбертсу

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может продолжить карьеру в чемпионате Турции, где к нему проявляет интерес «Бешикташ». Об этом сообщает Geripas.

Напомним, минувшим летом турецкий клуб уже пытался приобрести 31-летнего бельгийца, однако получил отказ от сине-бело-голубых. По словам футболиста, сам он готов был перейти в другую команду.

Ломбертс выступает за «Зенит» с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник провел в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.