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    Клубный чемпионат мира. «Реал» благодаря хет-трику Роналду обыграл «Касиму» и стал победителем турнира

    В финале клубного чемпионата мира «Реал» в упорной борьбе одолел «Касиму» и стал победителем турнира. В основное время встречи команды не сумели выявить победителя – 2:2. На дубль японца Гаку Сибасаки мадридцы ответили голами Карима Бензема и Криштиану Роналду. В дополнительное время встречи португальский форвард забил еще два мяча и принес своей команде победу.

    Клубный чемпионат мира. Финал

    Реал (Испания) – Касима (Япония) – 4:2 (1:1; 1:1; 2:0; 0:0)

    Голы: 1:0 – Бензема, 9; 1:1 – Сибасаки, 44; 1:2 – Сибасаки, 52; 2:2 – Роналду, 60 (с пенальти); 3:2 – Роналду, 98; 4:2 – Роналду, 104.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2016 16:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +588

      Sergil 18 декабря 2016, 20:08

      В основное время не могут победить, только в добавленное

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 18 декабря 2016, 18:04

      Молодцы! Просто красавцы!!! Мои поздравления!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 декабря 2016, 16:30

      Поздравляю!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 декабря 2016, 16:14

      хто был комиссаром матча?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 18 декабря 2016, 16:09

      Удивительно, что японцы, участвующие в турнире в качестве хозяев дошли до финала, и даже вышли вперёд во втором тайме. Но интриги в турнире уже стабильно нет и в очередной раз победила команда из Европы

      0
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      Рейтинг: +61

      Kaisla 18 декабря 2016, 16:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пидар рональду

      -8
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