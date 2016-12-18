Агент Йоветича заявил, что в «Интере» игроки сами выбирают состав

Агент нападающего «Интера» Стевана Йоветича Фали Рамадани сообщил, что состав на матчи миланской команды выбирают сами игроки, а не тренерский штаб.

«Руководители «Интера» ведут себя крайне непрофессионально. В клубе игроки сами выбирают состав на игры. Это больше не тот «Интер», что прежде», – заявил агент.

Стоит отметить, что Йоветич в нынешнем сезоне Серии А провел лишь пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.