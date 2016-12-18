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    Агент Йоветича заявил, что в «Интере» игроки сами выбирают состав

    Агент нападающего «Интера» Стевана Йоветича Фали Рамадани сообщил, что состав на матчи миланской команды выбирают сами игроки, а не тренерский штаб.

    «Руководители «Интера» ведут себя крайне непрофессионально. В клубе игроки сами выбирают состав на игры. Это больше не тот «Интер», что прежде», – заявил агент.

    Стоит отметить, что Йоветич в нынешнем сезоне Серии А провел лишь пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    18.12.2016 15:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -92

      Raxor 18 декабря 2016, 17:49

      если игроки сами выбирают состав, то кули йоветич не выберет себя в основу?

      -1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > Raxor 19 декабря 2016, 09:00

      Он там не в почете, Там Латиносы власть захватили,)

      0
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      ...
      Рейтинг: -92

      Raxor > Dgad 19 декабря 2016, 18:33

      так вот почему мело в основе играет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +193

      Борис23 18 декабря 2016, 17:24

      Анархия какая-то!

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 декабря 2016, 15:53

      вы хоть читайте, что пишете! "это больше нет Интер"...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 декабря 2016, 15:47

      Блан... с ним хоть и лига чемпионов не то чемпионате рвала до срочно все

      0
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