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    Эмери уверен, что «ПСЖ» закончит сезон на первом месте в чемпионате

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подвел итоги гостевого матча 18-го тура чемпионата Франции против «Генгама», в котором его команда уступила со счетом 1:2.

    «Это был сложный матч для нас, но мы играли так, как и хотели. Мы первыми создали шансы у ворот соперника, но не смогли их реализовать. После второго пропущенного мяча мы потеряли уверенность в себе, но все же сумели показать характер.

    «ПСЖ» переживает трудные времена, но чемпионат состоит из 38 игр. Уверен, что команда станет лучше и закончит сезон в лидерах», – цитирует Эмери официальный сайт парижан.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2016 12:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 декабря 2016, 14:26

      ПСЖ то будет на первом месте, но уже без Эмери...

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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 18 декабря 2016, 13:53

      про первое место он не сказал

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