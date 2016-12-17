Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Куман: «Слышал, что мерсисайдское дерби в Англии любят все»

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман высказал свое мнение по поводу мерсисайдского дерби с «Ливерпулем» в 17-м туре АПЛ. Встреча состоится в понедельник, 19 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Мы понимаем, какое имеет значение эта встреча, и будем должны оставаться спокойными, чтобы закончить ее без удалений. Больше всего в футболе я люблю Эль класико, потому что там это не только футбол, но политическая составляющая. Очень нравились матчи «Реала» и «Барселоны», однако сейчас я весь в ожидании мерсисайдского дерби. Слышал, что его в Англии любят все», – сказал Куман.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2016 18:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 