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    Эмери является самым высокооплачиваемым тренером Лиги 1, зарабатывая 420 тысяч в месяц

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери является самым высокооплачиваемым специалистом в Лиге 1. По данным источника, зарплата испанца составляет 420 тысяч евро в месяц. Это на 220 тысяч больше, чем у идущим вторым Люсьена Фавра, который возглавляет «Ниццу».

    Отметим, что среди футболистов в чемпионате Франции больше всех зарабатывает защитник «ПСЖ» Тиаго Силва, чей месячный оклад равняется 1,1 миллиона евро. Добавим, что в десятку самых высокооплачиваемых игроков лиги входят сразу семь представителей парижского клуба, включая Силву.

    Источник: L' Equipe

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    17.12.2016 18:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 17 декабря 2016, 18:26

      Эмери тренирует ПСЖ а по какой хрен Луческу получает больше него и тем более АВБ получал 7 лямов

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