Инфантино: «Система видеоповторов отлично себя проявила»

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что использование видеоповторов в будущем станет неотъемлемой и обязательной частью футбола. По словам чиновника, с их помощью суди смогут принимать более справедливые решения. Напомним, в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира «Касима» – «Атлетико Насьональ» (3:0) главный арбитр Виктор Кашшаи после просмотра на повторе спорного эпизода в штрафной площади колумбийской команды, назначил 11-метровый удар.

«Система видеоповторов отлично себя проявила. Конечно, всем еще предстоит привыкнуть к данному нововведению. Имеются некоторые моменты, требующие доработки, но в целом результаты говорят сами за себя. Теперь судья может принять обоснованное и справедливое решение в спорном моменте, игра становится более прозрачной», – сказал Инфантино.