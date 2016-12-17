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    «Ренн» отказался от аренды Эдегора

    «Ренн» не станет арендовать полузащитника «Реала» Мартина Эдегора. Главный тренер команды Кристиан Гуркюфф считает, что бретонцам не понадобятся услуги 18-летнего игрока.

    Напомним, французский клуб проявлял интерес к норвежцу с начала нынешнего года. Пару недель назад футболист посетил матч «Ренна» с целью ознакомления с инфраструктурой клуба.

    По причине разногласий по переходу Эдегора место советника президента клуба покинет Микаэль Сильвестр, занимающий эту должность с лета 2015 года.

    Источник: Le Figaro

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    17.12.2016 13:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 декабря 2016, 14:55

      Че к нему все так прицепились?что он показал сверхъестественного, а?
      Ну фартануло пацану попал в СИТЕМУ Реала и все на этом,да получает неплохие бабки через года 2-3 о нем никто и невспомнит

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