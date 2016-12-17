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    Яя Туре: «Я верил, что в один момент понадоблюсь Гвардиоле»

    Хавбек «Манчестер Сити» Яя Туре подчеркнул: он верил, что в один прекрасный момент понадобится главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле. В начале сезона ивуариец не выходил на поле из-за проблем с лишним весом и даже не был включен в состав «горожан» на групповой раунд Лиги чемпионов. Позже агент 33-летнего игрока Дмитрий Селюк раскритиковал испанского наставника «Сити» за то, что полузащитник не попадает в основу.

    «Я был морально подготовлен к подобному, и я верил, что в один прекрасный момент я вновь понадоблюсь тренеру. Я профессионал, но мне всегда хочется совершенствоваться. Самое важное – продолжать упорно работать. У тех, кто пашет на тренировках, больше шансов играть», – сказал Туре.

    Источник: Express.co.uk

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    17.12.2016 12:18
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