Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    АПЛ. «Челси» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Косты

    В матче 17-го тура АПЛ «Челси» в гостях добился минимальной победы над «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Судьбу встречи решил Диего Коста, отличившийся единственным голом на 43-й минуте встречи.

    Таким образом, синие набрали 43 очка и продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу. В активе «Кристал Пэлас» – 15 баллов и 16-я позиция.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Кристал Пэлас – Челси – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Коста, 43.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2016 17:23
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 17 декабря 2016, 20:15

      Конте не был бы италянцем,если бы не знал нескольких тактических схем. Сейчас зрелищной игры нет,а есть результат... Наверное так и надо,чтобы стать чемпионом. Первый год в АПЛ,и такой футбол. Безпроигрышный. МЭТР! С большой буквой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 17 декабря 2016, 19:14

      конте прет та прет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Анжер 17 декабря 2016, 18:37

      Но показывая зрелищный футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Анжер 17 декабря 2016, 18:36

      Лучше выигрывать 1-0,чем проигрывать 5-4.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 17 декабря 2016, 18:12

      Скучные, снова победили. Жаль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 17 декабря 2016, 18:06

      Челси как Спартак даже по очкам в таблице похожи)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 декабря 2016, 18:04

      Вообще у меня впечатление что Каррера это клон Конте - настолько всё похоже.А значит Спартак дёшево тренера взял.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Пабло6 17 декабря 2016, 18:04

      ку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 17 декабря 2016, 17:38

      коста свинья, если честно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Superviser77 17 декабря 2016, 17:58

      В каком смысле?Пора в Спартак?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      shamil1111 17 декабря 2016, 17:30

      Коста молодец

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 