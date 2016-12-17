АПЛ. «Челси» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Косты

Конте не был бы италянцем,если бы не знал нескольких тактических схем. Сейчас зрелищной игры нет,а есть результат... Наверное так и надо,чтобы стать чемпионом. Первый год в АПЛ,и такой футбол. Безпроигрышный. МЭТР! С большой буквой!
В матче 17-го тура АПЛ «Челси» в гостях добился минимальной победы над «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Судьбу встречи решил Диего Коста, отличившийся единственным голом на 43-й минуте встречи.
Таким образом, синие набрали 43 очка и продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу. В активе «Кристал Пэлас» – 15 баллов и 16-я позиция.
Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур
Кристал Пэлас – Челси – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Коста, 43.