АПЛ. «Челси» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Косты

В матче 17-го тура АПЛ «Челси» в гостях добился минимальной победы над «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Судьбу встречи решил Диего Коста, отличившийся единственным голом на 43-й минуте встречи.

Таким образом, синие набрали 43 очка и продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу. В активе «Кристал Пэлас» – 15 баллов и 16-я позиция.

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Кристал Пэлас – Челси – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Коста, 43.

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