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    Куман: «Пришло время «Эвертону» обыграть «Ливерпуль. В городе все говорят о матче»

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился ожиданиям накануне матча 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля». «Эвертон» не побеждал в мерсисайдском дерби уже на протяжении 12 встреч.

    «Конечно, это не обычный матч, но мое дело – готовить команду. В таких дерби присутствует эмоциональная составляющая, которую нужно контролировать – это самое важное.

    Одна победа в 19 матчах – это плохо. Пришло время обыграть их.

    Если прогуляться по Ливерпулю, то видно, что все говорят об игре. В таких условиях легко мотивировать футболистов.

    Затем нужно спланировать тактику, справиться с эмоциями в игре и провести матч в полном составе», – сказал Куман.

    Матч «Эвертон» – «Ливерпуль» состоится в понедельник, 19 декабря. Начало – в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    16.12.2016 20:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 16 декабря 2016, 21:33

      Ты с какого дерева упал дядя, готовь вазелин

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 16 декабря 2016, 21:32

      Вперёд, ириски!
      И правда пора

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 16 декабря 2016, 20:29

      НЕТ НЕТ И ЕЩЁ РАЗ НЕТ!!!
      Ливер вынесет Эвертон вперёд ногами)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +10

      NAKENA > h3LL1k 19 декабря 2016, 14:52

      и по делом! сначала Ливерпуль!!! потом долго никого нет а потом вся шушера!

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > NAKENA 19 декабря 2016, 19:09

      =)

      -1
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