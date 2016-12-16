Ломбертс: «Жалею, что не уехал из «Зенита» в Турцию. Там совершенно другая жизнь»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс выразил свое разочарование тем, что петербургский клуб не отпускает его в другие команды. По словам бельгийца, этим летом он хотел перейти в «Бешикташ».

«Это действительно странно, что я не могу уйти. Не понимаю этого, ведь я провел в «Зените» больше десяти лет. В данный момент на меня не рассчитывают в команде. Да, у меня есть хороший контракт, но я также могу получить его и в другом месте.

Мне надоело ждать, ждать и еще раз ждать. Жалею, что не поехал в Турцию. Я был близок к переходу, но в последний момент сделка оборвалась. Я был очень разочарован. «Бешикташ», Стамбул... Это совершенно другой город и другая жизнь. Красивый город, красивый стадион и фантастическая атмосфера. Но такова жизнь. Надеюсь, у меня еще будут другие шансы», – цитирует слова Ломбертса HLN.