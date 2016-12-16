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  • Ломбертс: «Жалею, что не уехал из «Зенита» в Турцию. Там совершенно другая жизнь»

Ломбертс: «Жалею, что не уехал из «Зенита» в Турцию. Там совершенно другая жизнь»

16 декабря 2016, 14:52
38

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс выразил свое разочарование тем, что петербургский клуб не отпускает его в другие команды. По словам бельгийца, этим летом он хотел перейти в «Бешикташ».

«Это действительно странно, что я не могу уйти. Не понимаю этого, ведь я провел в «Зените» больше десяти лет. В данный момент на меня не рассчитывают в команде. Да, у меня есть хороший контракт, но я также могу получить его и в другом месте.

Мне надоело ждать, ждать и еще раз ждать. Жалею, что не поехал в Турцию. Я был близок к переходу, но в последний момент сделка оборвалась. Я был очень разочарован. «Бешикташ», Стамбул... Это совершенно другой город и другая жизнь. Красивый город, красивый стадион и фантастическая атмосфера. Но такова жизнь. Надеюсь, у меня еще будут другие шансы», – цитирует слова Ломбертса HLN.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Бешикташ Ломбертс Николас
Комментарии (38)
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Dgad
1481889326
Не себе не людям,)
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Тraumtanzеr
1481889383
Это ж бомжатник, что ты от них хотел.
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kykyi
1481889987
"..не отпускают" "это совсем другая жизнь..." Такое впечатление, что человек пишет из тюрьмы. При том, что Турция, не самое лучшее место жизни на земле, особенно в свете последних событий. Грустно читать.
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vladimir-7
1481890818
Вот это да! За десять лет не рассмотрел прекрасный город, являющийся гордостью России, прекрасные условия для жизни и работы футболиста. Я не болельщик Зенита и не житель Санкт-Петербурга, но удивлен таким заявлением. Может быть это какая-то ошибка или недопонимание журналиста при беседе.
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hunta
1481894986
Все жалеют, что ты не уехал....
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Zeff
1481896933
Климат у нас не подарок. Зима длинная, лето дождливое. Надо отпустить человечка. Отыграл достойно. Один гол Вильярреалу чего стоит.
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filosof sparty
1481897422
Очень сомнительное заявление… Стамбул на любителя, но на мой вкус Питер в сто раз и красивее, и круче! Атмосфера на стадионе в Питере тоже неплохая. Жизнь там лучше?)) Хер с два. По менталитету европейцам Россия гораздо ближе. Уровень жизни в Питере выше. Я уж молчу про взрывы!! Короче, кроме погоды, всё хуже
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Daxa 09
1481899689
Ухаха теперь и этот к микрофону присоединился ещё одного в плен взяли в зените как в тюрьме досрочно мало кто выходит ))))
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VVM1964
1481904964
ВЕРНИТЕ ПАСПОРТ . СВОБОДУ НИКОЛАСУ ЛОМБЕРСУ !!!
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shinnik
1481906293
КОЛЯ, Я ЗДЕСЬ КАМОН-КАМОН КОЛЯ, Я ЗДЕСЬ, КАМОН, ЕЕЕ! это не бред,это песенка 97-го года....,детки.
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