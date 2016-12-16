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    Раньери: «Игрокам хорошо платят, они должны принимать правила игры»

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери заявил, что готов поддержать любого игрока своей команды, у которого есть претензии.

    «Если в команде кого-то что-то не устраивает, то он может обратиться ко мне, и мы сможем найти решение, которое всех устроит. Я не люблю удерживать игроков, которые чувствуют себя несчастными. Я всегда готов пойти на встречу и помочь своим игрокам. Но им хорошо платят, поэтому они должны принимать правила игры», – считает Раньери.

    Напомним, Раньери имеет на своем счету уже 200 матчей в английской Премьер-лиге.

    Источник: A Bola

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    16.12.2016 08:30
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