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    Суарес в пятницу может подписать новый контракт с «Барселоной»

    «Барселона» намерена продлить контракт с нападающим команды Луисом Суаресом. Футболист может поставить подпись под новым соглашением, рассчитанным до 2022 года, уже 16 декабря. Условия договора не сообщаются. Ранее руководство каталонцев отметило, что продлит контракты со всеми своими основными лидерами.

    Нападающий в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 14 матчей, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Mundodeportivo

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    15.12.2016 17:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 декабря 2016, 17:52

      Кто объяснит зачем сейчас обновлять контракты заканчивающиеся через 4 года?
      Деньги девать некуда? Дать новую мотивацию? Они разве не замотивированы уже текущими зарплатами?

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      Рейтинг: +2509

      panmon > DeStar 15 декабря 2016, 19:21

      Может надо было пожизненно подписать их тогда? чем обновлять каждые пол года?

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