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    ФИФА еще не застраховала ЧМ-2018 от отмены

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил,что ФИФА находится в процессе страхования чемпионата мира, который пройдет в России. По мнению Сорокина, отмена соревнования не пойдет никому на пользу.

    «Страхует его ФИФА, процесс идет, они в финальной стадии подбора страхователя, но оргкомитет ЧМ не страхует. Мне трудно сказать, что в страховку входит, что не входит, но традиционно страхуются только на обстоятельства непреодолимой силы. Нелогично было бы застраховать ЧМ от отмены, а потом самим же его отменить, ни одна страховая компания его не примет из логики процесса», – сказал Сорокин.

    Источник: Life

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    14.12.2016 12:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +38

      egordonbass 15 декабря 2016, 16:04

      Если отнимут ЧМ, это будет уже 100% политика

      0
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 декабря 2016, 15:18

      Обманул Путин россиян обещая к ЧМ построить новые дороги, гостиницы, скоростные ЖД сообщения между городами участниками.
      За враньё надо лишать страны различных забав за невыполненные обещания.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 декабря 2016, 14:09

      Бомбанём по Брюсселю...или где там логово фифистов?

      1
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 14 декабря 2016, 13:48

      Всего лишь игра на нервах. Уровень затрат и организации ЧМ по бобслею и футболу не сопоставим.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 декабря 2016, 13:25

      Что страховать то?Бомж арену? xD

      -1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 14 декабря 2016, 12:53

      Рано отменять,ждут когда мы всё достроим

      1
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