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    Мель: «Роналду лучший нападающий. А Месси – лучший футболист»

    Бывший главный тренер «Бетиса» Пепе Мель сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Роналду является лучшим нападающим из всех, что я когда-либо видел. В этом я не сомневаюсь. У него выдающиеся способности в игре головой, он бьет с обеих ног и обладает мощными физическими данными.

    Но лучшим футболистом является Месси. Любой бы хотел быть таким, как Месси. У него есть невероятный дар сочетать в себе все лучшие качества футболиста.

    Думаю, награду «Золотой мяч» многие неправильно понимают. Люди думают, что ее вручают лучшему игроку мира, но это не так, ее вручают тому, кто провел самый успешный год», – сказал Мель.

    Напомним, на днях «Золотой мяч» получил Криштиану Роналду. Эта награда стала для него уже четвертой.

    Источник: Marca

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    14.12.2016 11:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +886

      xColaz 14 декабря 2016, 18:19

      Говорят что награду у Роналду все-таки могут отобрать и отдать Месси

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 14 декабря 2016, 17:11

      полностью поддерживаю

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 14 декабря 2016, 16:30

      А кто нибудь,когда нибудь слышал про этого Пепе??? Ещё один пеп нарисовался на горизонте "Бомбардир"а... Интересно то,что обе умники...

      -1
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      Рейтинг: +4994

      neveldomha 14 декабря 2016, 12:11

      Точнее будет так:
      Мессию лучший переднеприводный футболист, а Роналду заднеприводный.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > neveldomha 14 декабря 2016, 14:24

      Голубок, ты сам лично что ли у них это проверял стоя в оценочной позе???

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      Рейтинг: +4994

      neveldomha > ivanthebest 14 декабря 2016, 15:27

      Тебя задело что Месси не заднеприводный, но извини каждому педику не угодишь.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > neveldomha 14 декабря 2016, 16:08

      Вообще плевать... Просто если какой-либо человек, может без каких-либо фактов обсерать других людей, не зная их даже лично, что мешает это делать другим в отношение этого клоуна??? А у тебя походу на этой почве Месси и Рона вылезла пидорастическая озабоченность... К врачу бы что ль обратился, пока поздно не стало...

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