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    Раньери: «Борнмут» забил мяч тогда, когда гол заслуживал «Лестер»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери отметил несправедливость поражения своей команды в матче против «Борнмута».

    «Это поражение – несправедливый результат. Мы создали на поле больше моментов, чем наш соперник. В первом тайме игроки не смогли показать того, что я от них требовал. Нам не хватает совсем немного, чтобы забивать голы. И нужно прибавлять в таком компоненте, как подбор мяча.

    Во втором тайме команда показала себя лучше. «Борнмут» забил мяч тогда, когда гол заслуживал «Лестер».

    Но мы еще в деле. Если продолжим играть так, как в этой встрече, то рано или поздно добьемся хорошего результата», – цитирует специалиста ВВС.

    Матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Лестер Сити» закончился со счетом 1:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2016 06:54
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