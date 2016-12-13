Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Писарев покинет РФС и возглавит один из клубов

    Старший тренер молодежной сборной России и спортивный директор РФС Николай Писарев сообщил, что покинет национальную команду ради работы в клубе. Специалист возглавлял российскую молодежку с 2010 по 2015 год. Отметим, что ранее он никогда не работал главным тренером на клубном уровне.

    «Моя деятельность в молодежной сборной, наверное, заканчивается. Все-таки, почти семь лет – большой срок. Что касается должности спортивного директора, будем обсуждать это с Виталием Леонтьевичем Мутко, но я сказал ему о своем желании продолжить работу в клубе в качестве главного тренера. Предложения есть, в данный момент их рассматриваю», – сказал Писарев.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2016 16:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 