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    «Челси» объявил о продлении контракта с Аспиликуэтой

    «Челси» продлил трудовой договор с защитником Сезаром Аспиликуэтой. Новый контракт будет действовать до середины 2020 года. Испанец перешел в стан синих из «Марселя» в августе 2012. В нынешнем розыгрыше АПЛ 27-летний игрок принял участие в 15-ти встречах, заработав три желтые карточки.

    «Я действительно счастлив подписанию нового контракта, поскольку я приехал сюда для того, чтобы прогрессировать и завоевывать трофеи. Благодаря новому соглашению, я продолжу свои отношения с клубом. Это то, чего я по-настоящему хотел», – сказал Аспиликуэта.

    Источник: ФК «Челси»

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    13.12.2016 16:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 13 декабря 2016, 19:15

      в самоотдаче не откажешь, вот только не всегда надежен

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