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    Гризманн: «Месси и Роналду — монстры»

    После церемонии вручения «Золотого мяча» нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн лестно отозвался об обладателе награды Криштиану Роналду и Лионеле Месси, ставшим вторым. Гризманн занял третье место.

    «Я счастлив, что попал в тройку и хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Я на правильном пути, надо продолжать усердно работать. Месси и Роналду — два монстра, две легенды. Очень горд стоять в одном ряду вместе с ними. Для меня важно продолжать забивать, получать удовольствие и дарить его другим», — сказал вице-чемпион Европы 2016 года в интервью каналу L'Equipe TV.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2016 01:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -92

      Raxor 13 декабря 2016, 13:40

      очень достойные сова от Антуана!

      -1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 13 декабря 2016, 07:40

      два монстра, один из которых красивый, а другой с девочками предпочитает.

      -3
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      Рейтинг: +794

      JI e x a > sergey_86-76 13 декабря 2016, 12:54

      что за тупой высер?

      -1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > JI e x a 13 декабря 2016, 13:36

      вот и я не знаю, что за высер этот криштиану, кто научил эту плаксу в футбол играть.

      -2
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