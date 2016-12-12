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    Клопп: «Если Невилл провалился как тренер, то почему он имеет право судить игроков на телевидении?»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал эксперта Sky Sports Гари Невилла, который в последнее время негативно высказывается в адрес голкипера Лориса Кариуса.

    «Если Невилл провалился как тренер, то почему он имеет право судить игроков на телевидении? Я не прислушиваюсь к словам экспертов. Думаю, Джейми Каррагер вряд ли позитивно отзывается об игроках «Манчестер Юнайтед». Братья Невиллы не любят «Ливерпуль», и у меня нет к ним никаких претензий. Кстати, меня нет в Twitter, поэтому если кто-то из них хочет что-то мне сообщить, интернет не поможет. Эксперты — это бывшие игроки, которые забыли, как чувствуется давление в твою сторону», — сказал Клопп.

    Источник: Skysports

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    12.12.2016 19:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 13 декабря 2016, 07:01

      Держись Валера, сейчас понесется...

      0
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      Рейтинг: +1467

      Sedoi_Goblin 12 декабря 2016, 22:19

      Я согласен с дядей ЮрГеном...

      0
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      Рейтинг: +439

      sold93 12 декабря 2016, 21:36

      у нас бы хоть один тренер так бы рот всем затыкал. но к сожалению, его уволили из Спартака

      0
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 12 декабря 2016, 20:40

      Правильно сказал!!!!

      3
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