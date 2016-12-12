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    Лам надеется, что «Баварии» достанется «Лестер» в 1/8 финала Лиги чемпионов

    Защитник и капитан «Баварии» Филипп Лам подчеркнул, что не желает видеть «Барселону» в соперниках мюнхенцев в 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка плей-офф турнира начнется сегодня в 14:00 по московскому времени. Помимо сине-гранатовых, баварцы могут встретиться с «Лестером», «Монако», «Боруссией» Д, «Ювентусом», «Арсеналом» и «Наполи».

    «Нет никакого желания попасть на «Барселону» в 1/8 финала. Интересно было бы встретиться с «Лестером». Кроме того, я никогда не был в Монако», – сказал Лам.

    Источник: УЕФА

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    12.12.2016 13:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 12 декабря 2016, 16:30

      Чутка сильнее достался соперник) Но с лигой угадал)

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 12 декабря 2016, 15:06

      Ууу... Самое крутое же сыграть с сильной командой. А Лестер - как повезет

      0
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 12 декабря 2016, 14:31

      А чё за очковал что ли??? То пиздят супер клуб мы, то бля им послабее подавай ...

      -1
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      Рейтинг: -92

      Raxor > MUFC_2000 12 декабря 2016, 19:47

      они хотят как реал на аутсайдеров попадать))

      -1
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      Рейтинг: +320

      T 72 12 декабря 2016, 13:44

      Вам должно быть по фигу с кем играть,это нашим надо надеяться на слабых,чтоб подальше пройти

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