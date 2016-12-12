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    Симеоне прокомментировал грядущее изменение логотипа «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением по поводу нового логотипа клуба, который будет использоваться со следующего сезона. Отметим, что это будет уже 12-я смена эмблемы «матрасников» с момента основания – 1903 года.

    «В мире все меняется, так было и будет постоянно. Другие клубы также раньше прошли через это. Кому-то это нравится, а кому-то нет, и это вполне нормально. Все наши мысли в данный момент связаны с матчем против «Вильярреала», – сказал Симеоне.

    Поединок 15-го тура Примеры «Вильярреал» – «Атлетико» состоится сегодня, 12 декабря, и начнется 22:45 по московскому времени.

    Источник: Football Espana

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    12.12.2016 12:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 декабря 2016, 23:18

      Новый логотип это на фарт))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 13 декабря 2016, 07:37

      Все наши мысли в данный момент связаны с матчем против «Вильярреала», – сказал Симеоне.

      судя по результату, не у всех мысли были связаны с матчем.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 декабря 2016, 17:17

      По мне зря медведя на левую сторону перенесли или кто там у них дерево всегда подпирал?)

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 12 декабря 2016, 15:00

      Это разве изменения-они улучшили только, а вот Рубин эмблему изменил.

      0
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      Рейтинг: +264

      McDuff 12 декабря 2016, 14:03

      что старый, что новый - оба неплохие

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      Рейтинг: +93

      barbardir > McDuff 13 декабря 2016, 15:21

      Что старый, что новый, что все последние 5 - одинаковые

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 12 декабря 2016, 12:48

      Красивый логотип сделали.

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