Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью заявил, что Мхитарян из-за повреждения в матче с «Тоттенхэмом» рискует пропустить до двух недель

Моуринью заявил, что Мхитарян из-за повреждения в матче с «Тоттенхэмом» рискует пропустить до двух недель

11 декабря 2016, 23:13
5

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил степень тяжести повреждения Генриха Мхитаряна, которое футболист получил во время матча 15-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0). Отметим, что армянин, забивший единственный гол в этой встрече, покинул поле на носилках.

«Не думаю, что Мхитарян получил серьезную травму. Я боялся, что повреждение будет серьезным, но сейчас мне так не кажется. Возможно, он не сможет сыграть на неделе. Или же пропустит максимум две недели. Там нет ничего серьезного или проблемного», – сказал Моуринью.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Мхитарян Генрих Моуринью Жозе
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BoltCX
1481490841
это реальная проблема.
Ответить
melnicn
1481491331
да не повезло МЮ
Ответить
Главные новости
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
22:10
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
9
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
1
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
5
Все новости
Все новости
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
11:34
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
Вчера, 14:56
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
Вчера, 13:37
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
Вчера, 12:27
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
Вчера, 11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 11:10
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
Вчера, 09:47
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
Вчера, 01:50
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+