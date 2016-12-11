Моуринью заявил, что Мхитарян из-за повреждения в матче с «Тоттенхэмом» рискует пропустить до двух недель

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил степень тяжести повреждения Генриха Мхитаряна, которое футболист получил во время матча 15-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0). Отметим, что армянин, забивший единственный гол в этой встрече, покинул поле на носилках.

«Не думаю, что Мхитарян получил серьезную травму. Я боялся, что повреждение будет серьезным, но сейчас мне так не кажется. Возможно, он не сможет сыграть на неделе. Или же пропустит максимум две недели. Там нет ничего серьезного или проблемного», – сказал Моуринью.