Мини-футбол. Женская сборная России стала победителем турнира «Четырех наций»

Женская сборная России выиграла турнир «Четырех наций», став обладателем звания лучшей команды Европы. Отметим, что россиянки одержали три победы в трех матчах и завоевали золотые медали.

Добавим, что итоговые турнирные расклады выглядят следующим образом: 1. Россия; 2. Испания; 3. Португалия; 4. Италия.

Испания – Россия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Филисова, 6; 0:2 – Коржова, 23; 1:2 – Мота, 36.

Португалия – Россия – 3:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Азеведо, 2; 1:1 – Олькова, 23; 2:1 – Ванесса, 23; 2:2 – Афанасова, 28; 2:3 – Афанасова, 30; 2:4 – Данилова, 36; 3:4 – Мелисса, 40.

Россия – Италия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Федорова, 16; 2:0 – Афанасова, 24.