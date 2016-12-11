Индзаги: «После игры с «Сампдорией» я могу сказать, что доволен своими игроками»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги доволен тем, как играла его команда в матче с «Сампдорией» (2:1) в 16-м туре Серии А.

«Мы провели отличный первый тайм. Должны были забивать и третий гол, а в итоге оказались под давлением в концовке матча и заставили болельщиков нервничать. Однако это был заслуженный успех. После игры с «Сампдорией» я могу сказать, что доволен своими игроками», – заявил он.

После победы «Лацио» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы.