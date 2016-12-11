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    Индзаги: «После игры с «Сампдорией» я могу сказать, что доволен своими игроками»

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги доволен тем, как играла его команда в матче с «Сампдорией» (2:1) в 16-м туре Серии А.

    «Мы провели отличный первый тайм. Должны были забивать и третий гол, а в итоге оказались под давлением в концовке матча и заставили болельщиков нервничать. Однако это был заслуженный успех. После игры с «Сампдорией» я могу сказать, что доволен своими игроками», – заявил он.

    После победы «Лацио» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы.

    Источник: Football Italia

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    11.12.2016 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 11 декабря 2016, 10:54

      Молодцы, с победой, надеюсь поборються за зону лиги чемпионов

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