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    Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» не может позволить себе проиграть «Тоттенхэму»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился ожиданиями от матча 15-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». По мнению Фердинанда, манкунианцы просто обязаны побеждать.

    «Этот матч – шанс для «МЮ» заявить о своих намерениях, сделать своего рода объявление. Кроме того, победа может помочь команде снизить уровень давления. Если команда доходит до таких игр, то это всегда матч из серии «сделай или умри». Если «Манчестер Юнайтед» проигрывает, они потенциально могут отстать от зоны ЛЧ на 12 очков. «МЮ» просто не может себе этого позволить», – сказал Фердинанд

    Источник: ESPN

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    10.12.2016 21:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 10 декабря 2016, 22:30

      Да и ничейка сойдет

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