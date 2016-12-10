Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Защитник «Тоттенхэма» Уокер считает, что «Манчестер Юнайтед» всегда будет бороться за чемпионство

    Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер поделился ожиданиями от матча 15-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». По словам футболиста, на лондонский клуб оказывается дополнительно давление после вылета из Лиги чемпионов.

    «У «МЮ» фантастический состав, каждый игрок – звезда. Эта команда всегда будет претендовать на чемпионство, но, надеюсь, что мы покажем классный футбол и победим. Да, на нас оказывается огромное давление после вылета из Лиги чемпионов, но в прошлом сезоне команда показала, что умеет с этим справляться. Надеюсь, мы сможем сделать то же, что и год назад: прибавим и попадем в первую четверку», – сказал Уокер.

    Матч состоится 11 декабря и начнется в 17:15 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данной встречи.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2016 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 10 декабря 2016, 20:44

      Все всегда борятся за чемпионоство .... другой вопрос как бороться ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 