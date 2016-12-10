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    Гвардиола: «48 команд на ЧМ – просто убийство для футболистов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением насчет вероятного увеличения числа команд на чемпионате мира. Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино планирует увеличить количество участников мирового первенства до 48.

    «48 команд на чемпионате мира – просто убийство для футболистов, и я говорю не только об АПЛ. Стоит подумать и о здоровье и форме игроков. Им тоже нужен отдых. ЧМ обычно стартует спустя неделю после завершения чемпионатов, а всего через три недели по окончании турнира клубы уже готовятся к новому сезону.

    Мы вовсе не заботимся об игроках. Например, можно было бы увеличить число замен, к примеру, четыре-пять, а может даже шесть. В этом случае сократилось бы количество травм. Это стало бы выходом для всех, но ФИФА считает по-иному», – сказал Гвардиола.

    Источник: Skysports

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    10.12.2016 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 декабря 2016, 19:07

      Похоже Остапа понесло.

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 10 декабря 2016, 17:07

      А ЧЕМ НЫНЕШНИЙ ФОРМАТ НЕ УСТРАИВАЕТ???
      ПО МОЕМУ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ЧМ - 32 СБОРНЫЕ, А ДЛЯ ЕВРО - 16. ПО ЭТОЙ ЛОГИКЕ, СЛЕД. ПРЕЗИДЕНТ ФИФА ДОЛЖЕН УВЕЛИЧИТЬ КОЛ-ВО СБОРНЫХ НА ЧМ ДО 60.

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 10 декабря 2016, 16:26

      48 команд - это просто вынос мозга.

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 10 декабря 2016, 15:28

      +++++++++++++++

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