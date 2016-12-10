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    Британский политик предложил ФИФА задуматься о лишении России права на проведение ЧМ-2018

    Член британского парламента Дэмьен Коллинз после обнародования второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте предложил ФИФА задуматься над вопросом о лишении России права на проведение чемпионата мира-2018.

    «Теперь ФИФА стоит всерьез задуматься над вопросом проведения чемпионата мира в России. Разве они могут гарантировать ФИФА и всем остальным, что во время мирового первенства борьба с допингом будет вестись надлежащим образом?» – сказал Коллинз.

    Источник: BBC

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    10.12.2016 14:47
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +30

      el-fuego 19 декабря 2016, 17:34

      Эту тему уже вроде закрыли, но нет, оказывается в европе они все никак не могут себе простить что ЧМ пройдет в России)))

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 16 декабря 2016, 21:28

      иногда думать вредно

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 декабря 2016, 19:00

      В первых рядах русофобов всегда Англия с сша. Зря наш флот встал на защиту нового гос-ва.

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 декабря 2016, 18:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Смотрю тут все так сильно хотят чемпионат мира в России, но все кто тут присутствует скорее всего на него не попадут даже, будут смотреть по телеку как всегда. И спрашивается на кой? Вот Олимпиаду провели, теперь только позор на весь мир

      -12
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Фан666 10 декабря 2016, 19:09

      ты придурок??? а на каком спортивном турнире присутствовали все болельщики принимающей стороны???
      по мне так оно и лучше по телеку смотреть, чем на стадионе.
      со всех сторон и крупным планом можно все посмотреть.

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > sergey_86-76 10 декабря 2016, 21:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты урод поганый и на хрена тебе чемпионат в России, смотрел бы его в Анголе какойц-нибудь и радовался за Германию, а так будешь сука наш позор смотреть и чувствовать что ты сука рядом и ты сука сам обосрался! Из=за таких вот вонючих говнюков как ты страна в говне. Лишь бы пыль в глаза пускать, сидеть в говне и думать, что на стадионе в элитной ложе

      -5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Mishanj 10 декабря 2016, 23:33

      Придурошный, на Олимпиаде один допинг был, сейчас всех медалей лишат и вообще похоже зимняя олимпиада для нас закрыта, идиот, следи за новостями, или ты думаешь что старый кореец реально мог три золота взять, а Вилухина быть быстрее Домрачевой?

      -3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Mishanj 11 декабря 2016, 07:35

      Точно, ты еблан, который смотрит телевизор и с упоением верит, что кругом враги одни. Только таким петухам как ты не понятно до сих пор, что у нас весь спорт на допинге и бабле. Не будешь жрать не будешь в сборной, не будешь откатывыать - не поедешь на соревнования. Есть конечно исключения.

      -3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Mishanj 11 декабря 2016, 07:36

      А с придурками нужно общаться как с придурками. Диванный войн-патриот - хуйло ты! Езжай сука в окопы или стадиона строй к чемпионату миру, а то без таких пацанов как ты не успеют похоже. Ролтона на шару пожрёшь!. А вообще в окопы таких как ты надо, пиздунов двуногих

      -3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Mishanj 11 декабря 2016, 07:40

      Ну ты сука удивил! Получать информацию из программы "Давай поженимся!, это реально круто!

      -3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Mishanj 11 декабря 2016, 19:04

      Ну если я малолетка, то ты уже присмерти, тупица необразованная, смотри телевизор дальше, там Соловьев тебе весь расклад даст по спорту то!

      -3
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Фан666 14 декабря 2016, 16:17

      судя по всему ты тупорылая мразота, которая целыми днями за компом сидит и мечтает о толстом хуе в своей ведрообразной жопе. ты сама то знаешь, что такое окоп или просто слово красивое услышал??? тебе пидарасу от олимпиады жить хуже стало или ты считаешь что деньги затраченные на игры тебе принадлежали??? ну так угомонись сучка, прошла олимпиада без тебя и чемпионат мира, как нибудь пройдет без твоих вонючих соплей.

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > sergey_86-76 14 декабря 2016, 19:08

      Вот ещё один сучок прорезался. С трусливыми гопниками не спорю. Зачем ущербных обижать, которые так любят телевизионную картинку. Страна в дерьме и ты наверное тоже, из-за таких как ты тупорылое мясо

      -2
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      Рейтинг: +30

      el-fuego > Фан666 19 декабря 2016, 17:36

      Какой позор то?

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 10 декабря 2016, 18:37

      Кто же еще мог такое сказать, как не англичане

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > alex kidn 10 декабря 2016, 19:49

      все! кто лежит под ними и сша..

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 10 декабря 2016, 18:35

      Как же эти русофобы достали

      4
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      Рейтинг: +27

      Red_Green 1991 10 декабря 2016, 18:20

      Мерзкий ублюдок.. надеюсь однажды его отъ..бут за эти слова)))

      4
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      Рейтинг: +229

      Nevskij 10 декабря 2016, 18:11

      Бриты никак не угомонятся с ЧМ. Не умеют проигрывать совсем. Понятно, что они тоже хотели. Так пусть подают заявку на ЧМ-2026 и угомонятся. Так нет же... "Дебилы, б..." (с)

      3
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 декабря 2016, 18:07

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      -5
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 10 декабря 2016, 18:06

      Да не хрена у них не получиться.

      1
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