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    «Бастия» пожаловалась в прокуратуру на предвзятость Лиги 1

    «Бастия» инициировала официальное юридическое разбирательство относительно предполагаемой предвзятости Лиги 1 по отношению к клубу.

    По мнению руководства «Бастии», арбитры чемпионата Франции необъективны к команде и показывают слишком много желтых и красных карточек.

    В качестве примера клуб приводит случай с удалением Флориана Маранжа, якобы нарушившего правила против нападающего «Бордо» Жереми Менеза.

    «Многочисленные повторы ясно показывают полное отсутствие какого-либо контакта между Маранжем и Менезом, который симулировал», – сказано в заявлении «Бастии».

    Дисциплинарный комитет Лиги 1, несмотря на видеодоказательства, в итоге увеличил дисквалификацию Маранжа до двух матчей. После этого клуб обратился в прокуратуру.

    Источник: ФК «Бастия»

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    09.12.2016 23:36
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