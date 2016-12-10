Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    АПЛ. «Лестер» одержал победу над «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Варди

    В центральном матче 15-го тура АПЛ «Лестер» на своем поле уверенно обыграл «Манчестер Сити», отправив три мяча еще в первые 20 минут – 4:2. Хет-триком в составе «лис» отметился Джейми Варди.

    Таким образом, «Лестер» набрал 16 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити», имея в активе 30 баллов, остался на четвертой позиции.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    Лестер – Манчестер Сити – 4:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Варди, 3; 2:0 – Кинг, 5; 3:0 – Варди, 20; 4:0 – Варди, 78; 4:1 – Коларов, 82; 4:2 – Нолито, 90+2.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2016 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 11 декабря 2016, 04:49

      на место поставили МС,они без агуеро не могут играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 11 декабря 2016, 04:38

      ну что лестер возвроается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 11 декабря 2016, 02:20

      Гвардиола просрал нормального вратаря!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 11 декабря 2016, 01:33

      Молодц , что сказать!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 декабря 2016, 01:20

      Круто!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 11 декабря 2016, 00:52

      победа тренера, опытный Дон Клаудио переиграл Пепа ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 11 декабря 2016, 00:44

      респект лисам.красавцы.хоть и не ставил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 11 декабря 2016, 00:31

      Ман сити очень удобный соперник для Лестера, был уверен в победе Лис, но 4 2 неожиданно. Думал будет 2 1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      shamil1111 11 декабря 2016, 00:26

      пожелаем ему удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 декабря 2016, 00:15

      Даже не знаю почему, но меня радуют неудачи Пепа…

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 