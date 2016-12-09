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    Орлов: «Лодыгин? Все вратари ловят бабочек, в том числе Яшин»

    Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина в матче Лиги Европы против «АЗ Алкмаар».

    «В эпизоде со вторым голом Лодыгин был бессилен. Там подкрутка была внутренней стороной стопы, вратарю такой мяч не достать. Конечно, его должен был накрывать Анюков. Нельзя, чтобы соперник бил из-за пределов штрафной, а из штрафной тем более. Это отсутствие концентрации. А концентрация – это внимание, внимание – напряжение, а на напряжение способен только человек, который полон сил. Умственные усилия тоже требуют физической отдачи, это не так просто.

    Есть позитив от игры Лодыгина, хотя третий гол удивил. С другой стороны, все вратари ловят бабочек, в том числе Яшин. Малафеев, к примеру, тоже был не уверен на выходах, но здорово играл на линии и, главное, спасал. Это придает уверенности защите.

    Лодыгин не одну игру уже так вытащил, брал пенальти. Вспоминаю матч с «Крыльями Советов». По всем показателям «Зенит» был хуже, но выиграл. К сожалению, бывает, и Юра «запускает». Но опять же, при такой обороне, как сегодня, можно только развести руками и удивиться: «Как это «Зенит» на втором месте в чемпионате?» – сказал Орлов.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмаар» – «Зенит» закончился со счетом 3:2. «Зенит» вышел в плей-офф турнира с первого места, а «АЗ Алкмаар» – со второго.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2016 11:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 декабря 2016, 11:02

      У Малафеева бывали конечно неудачные игры, но Лодыгин за полсезона больше напортачил. Причём он может и выручить и зашиворот получить. Как в последней игре. Ворота часто теряет, мяч отбивает прямо на соперника. Может поймать мяч и выронить. Вобщем неспокойно на душе всегда, когда он в рамке.

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 9 декабря 2016, 18:35

      но у Лодыркина это постоянно слишком большая у него коллекция бабочек

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 декабря 2016, 17:16

      Гена не позорь хоть свою семью, своим лютым долбоебизмом... То что ты потерян для общества, это всё понятно и уже давно, но хоть их бы пожалел...

      1
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      Рейтинг: +4951

      polt 9 декабря 2016, 15:30

      Лодыгин - КЛОУН! Вы только обратите внимание как он берет легкие мячи и что мимо летит. Чистая игра на публику!!!

      1
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 9 декабря 2016, 14:54

      Гена !Я просто фигею с него!

      1
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 9 декабря 2016, 14:34

      Яшин в нашем футболе-это святое! Орлов не прав!

      4
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 9 декабря 2016, 13:47

      Не в обиду но Лодыгин та еще дырка!Зенит если хочет успешно играть в Европе,да и не только Зенит,нужен топовый голкипер таким командам..Конечно ДеХеа,Чех или Нойер к нам ни приедут,но все же стоит поискать хороших голкиперов нашим командам,уже надоело смотреть на косяки Юры,Игоря итд!!!

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 9 декабря 2016, 13:26

      Льва Иваныча не трогай, гнида! (((

      9
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 декабря 2016, 12:12

      Пускают то все,но что Игорь,что юра очень часто их пускают,что бы развиваться, нужно играть в сильном чемпионате,а тут они дошли до определённой планки и начали деградировать

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 9 декабря 2016, 11:54

      Нашел с кем сравнивать. Чтобы Лодыркину до Яшина дорасти- пуд соли съесть надо и на тренировках из организма вместе с потом его выгнать. А они играют спустя рукава.

      10
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