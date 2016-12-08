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    Бартомеу: «Продление контракта с Луисом Суаресом близко. Это будет подарок фанатам на Рождество»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу анонсировал скорое продление контракта с нападающим Луисом Суаресом.

    «Мы близки к тому, чтобы закрыть сделку по продлению контракта Суареса. Остались последние детали. Но Луис остается.

    Его все любят, и сам он любит клуб. В ближайшие дни или недели мы объявим об этом. Возможно, это станет прекрасным подарком на Рождество. Не для Луиса – он и так все знает – а для фанатов.

    Они понимают, что он очень важная фигура, часть нашего зрелищного атакующего трио. Наша цель состоит в том, чтобы Суарес остался до ЧМ в Катаре», – сказал Бартомеу.

    Источник: ESPN

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    08.12.2016 19:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 9 декабря 2016, 16:19

      это очень хорошо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      SANY/S 8 декабря 2016, 19:56

      ару

      0
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