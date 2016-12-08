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    Рой Кин: «Манчестер Сити» проявил высокомерие и неуважение к «Селтику»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что «Манчестер Сити» проявил неуважение к «Селтику», выставив на матч с шотландцами в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов неосновной состав.

    «Их команда, возможно, не так хороша, как думают они сами или их тренер. Очевидно, они знали, что уже гарантировали себе выход из группы, но они проявили большое неуважение к «Селтику», который даже был немного лучше и мог победить.

    Думаю, в плей-офф у них будут проблемы. Особенно с обороной. Защита «Манчестер Сити» шокировала меня. Они проявили высокомерное отношение к игре и неуважение к «Селтику», – сказал Рой Кин.

    Добавим, что в матче против «Селтика» (1:1) Хосеп Гвардиола сделал девять изменений в составе по сравнению в предыдущей игрой АПЛ.

    Источник: Goal.com

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    08.12.2016 19:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 декабря 2016, 11:53

      Отдает пинтой виски)

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 12 декабря 2016, 07:52

      С ума сошел по ходу))) Все верно Гвардиола сделал, на хрена рисковать, когда выход из группы есть, да и остальных посмотреть на таком уровне где еще можно. Не быть Кину хорошим тренером, таким как был игрок Кин!

      0
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 8 декабря 2016, 20:09

      При чем тут уважение , неуважение к "Селтику"? У каждой команде свои цели , свои приоритеты , каждому тренеру нужно давать отдых лидерам, давать игровое время резерву .... Гвардиола же не выставил состав из одних 17 летних юнцов, которые к главной команде - никаким боком ... Если так судить , то любой молодой игрок , это неуважение к сопернику , тогда когда тренерам наигрывать опыт будующим звездам ?

      2
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      Рейтинг: +11

      K1slo 8 декабря 2016, 19:08

      W

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