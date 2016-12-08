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    Колотовкин: «Конфликт с болельщиками? Я за Слуцкого»

    Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин прокомментировал ситуацию после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3). Напомним, экс-главный тренер армейцев Леонид Слуцкий вступил в перепалку с болельщиками, которая попала на видео.

    Вероятно, Слуцкий отреагировал подобным образом, потому что сдали нервы. Я понимаю его как человека. Он всегда был спокойным и деликатным. За семь лет многое было: под его руководством команда неоднократно становилась чемпионом, завоевывала разные награды. Может быть, просто стало обидно. Не могу сказать, что он не прав. Наверное, если бы у меня возникла похожая ситуация, я поступил бы так же. Мы должны воспитывать болельщиков. Помню, как однажды команда проиграла, и Леонид лично извинялся перед фанатами. Я за Слуцкого!» – сказал Колотовкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2016 18:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +250

      kara-mba 8 декабря 2016, 20:04

      Некоторым болелам неплохо было бы запретить ходить на матчи ЦСКА или же после завершения карьеры в клубе тренеру просто дать кому-нибудь из них в рыло. Отблагодарить, так сказать, за всю мерзость...

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 декабря 2016, 19:33

      Ни когда не считал Слуцкого "большим"тренером,впрочем не мне судить... Но ушёл он на минорной ноте и болельщики долго будут это помнить.

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      Рейтинг: +43

      Миша00 8 декабря 2016, 19:32

      а кого вы там воспитывать собрались? это английские болельщики. хватит все из наших делать монстров. Слуцкий хотел выяснить отношения с местными. так что надо говорить об английском бескультурье, а не "нам надо болельщиков воспитывать". этим должен Тоттенхем заниматься

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