Алли: «Мы доминировали в матче с ЦСКА»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли признал, что его команда выглядела куда сильнее, чем московский ЦСКА. Об этом он заявил после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «шпоры» обыграли московский клуб со счетом 3:1

«Обидно не реализовать шанс в самом начале встречи. Но было важно не останавливаться и создать еще моменты. Мы продолжали верить в свои силы. «Тоттенхэм» доминировал на поле, поэтому мы знали, что шансы еще будут», – сказал он.