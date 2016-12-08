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    Алли: «Мы доминировали в матче с ЦСКА»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли признал, что его команда выглядела куда сильнее, чем московский ЦСКА. Об этом он заявил после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «шпоры» обыграли московский клуб со счетом 3:1

    «Обидно не реализовать шанс в самом начале встречи. Но было важно не останавливаться и создать еще моменты. Мы продолжали верить в свои силы. «Тоттенхэм» доминировал на поле, поэтому мы знали, что шансы еще будут», – сказал он.

    Источник: BBC

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    08.12.2016 08:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 декабря 2016, 16:13

      Скажу больше, Вы не доминировали.... Вы просто чпокали в разных позах конях... из раза в раз... пока не надоест...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 декабря 2016, 09:45

      Скажи сколько вы отгрузили судьям за голы из положения вне игры.

      -3
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