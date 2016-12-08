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    Покеттино: «Мы показали, насколько велик «Тоттенхэм»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями от победы в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов над ЦСКА (3:1). Благодаря этому успеху английская команда гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы.

    «Я счастлив. Отличный результат, отличная поддержка на матче. Мы показали, насколько велик наш клуб. Очень важно было победить после той неудачной серии, когда мы проиграли «Байеру», «Монако», после матчей со «Суонси» и «Челси». Сейчас мы показали, на что способны.

    Теперь нас ждет игра против «Манчестер Юнайтед». Наши игроки постепенно восстанавливаются, почти все футболисты здоровы. Нужно смотреть в будущее и делать «Уэмбли» своим домом. Единственное, чем я разочарован, что мы не можем продолжать играть в Лиге чемпионов. Я не считаю, что Лига Европы лишь отвлекает от национального чемпионата. Мы все время участвуем в этом турнире. Важно продолжать бороться на таком высоком уровне», – отметил аргентинский специалист.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2016 06:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 декабря 2016, 16:07

      Ахах) Ты серьёзно? Великие.... ахаха) Обыграть конях даже средней европейской команде сейчас, как два пальца об асфальт... Только с судейками коняхи смогли бы хоть как-то навязать борьбу, но в ЛЧ нет того судейского корпуса, что в РФПЛ...

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 8 декабря 2016, 11:57

      выиграть у такой команды как ЦСКА это удел слабых, а не великих вы должны были занимать 1 место в такой слабой группе вот интересно смог бы Ростов выйти из этой группы хотя бы со второго места

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Garrincha58 8 декабря 2016, 14:31

      Да как два пальца об асфальт.

      -1
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      Рейтинг: +36

      Region 36 8 декабря 2016, 09:25

      Ну да, выползти с третьего из группы в ЛЕ - удел великих клубов...

      1
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