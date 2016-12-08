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    Слуцкий: «Мы были не в оптимальном состоянии. Многое решили индивидуальные ошибки»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире канала «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3).

    «К сожалению, повторюсь: у нас были кадровые проблемы. Не играли Вернблум и Фернандес. Мы находились не в оптимальном состоянии. Многое сегодня решили индивидуальные ошибки.

    Думаю, что мы могли бы быть конкурентоспособными только в оптимальном составе.

    Замена Головина? Он плохо себя чувствовал. Вчера лежал с температурой. Так что его замена сегодня была вынужденной.

    То известие о том, что сегодня я провожу последний матч на посту наставника ЦСКА, ни в коем образе на встрече с «Тоттенхэмом» не сказалось. Важно, что мы играли не в оптимальном составе», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2016 01:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 декабря 2016, 11:54

      У Слуцкого просто нет идей.Никаких.Он со сборной и цска это всем показал,вышел и что дальше?Как играть?Приходится разводить руками.Ему не в Англию надо , а в санаторий вцспс. Здоровье поправить, о вечном подумать,может тогда идеи появятся.

      1
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      Рейтинг: +155

      zenit888 8 декабря 2016, 11:33

      Позор России - Гинер, Слуцкий и многолетние, основные игроки сборной. Равнодушие, безволие, неумение и безмозговость. Посмотрите им в глаза - это практически 90% дебилы. Одна цель деньги. Ни любви к Родине,ни уважения к болельщику.

      0
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 8 декабря 2016, 08:53

      Уже как минимум,три сезона команда в ЛЧ находится не то что не в оптимальном,а в разобранном состоянии и это уже стало закономерностью! Ссылки на травмы и болезни игроков из года в год повторяются,но ведь и у команд-соперников тоже есть больные и травмированные,однако у них новички часто играют сильнее,чем игроки основы и это уже показатель низкой квалификации тренерского штаба!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 декабря 2016, 02:56

      Хоть бы на последок по-мужски отрапортил о матче. Да, виноват, были сделаны неправильные шаги, беру вину за поражение на себя... Но, нет же, стандартная тактика свалить всё на судьбу-матушку... Как последнее трепло... Не было того, да того, абы да кабы... Уважающие себя тренеры на такие "причины" никогда не ссылаются... Да и по чесноку, будь хоть весь оптимальный состав, вы бы всё равно курах проиграли... Дело тут не в одном-двух игроках, а в немощности и несостоятельности коней на евроарене, что уже 4-ый раз подряд они подтверждают в лч, занимая последнее место в группе без единого вопроса и набирая при этом жалкие 2-3 очка... Какой тут Фернандес или Вернблум? Да хоть трижды Карвалью в лучшие годы, нужно менять свой подход к играм в европе, либо там вовсе не выступать, а давать шанс таким клубам как Ростов, которые за каждое набранное очко будут костьми ложиться.

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > ivanthebest 8 декабря 2016, 05:16

      ЦСКА просто трусит в матчах ЛЧ, пытается на контратаках сыграть, боится играть первым номером. Вот когда они играли смело - были и выходы плей-офф, и уверенная игра с сильнейшими клубами. До сих пор помню первый матч Слуцкого - 3-3 на Олд Траффорд, когда победу упустили за 5 минут до конца матча. Вот тогда был футбол уровня ЛЧ. А сейчас объективно их уровень - ЛЕ и выход в 1/16.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 декабря 2016, 01:56

      Вопрос первый:
      Почему месяцами был без игровой практики Набабкин, проваливший весь первый тайм, и был поставлен сразу в основу, и на «Уэмбли»?! Почему бы ему до этого было не давать игрового времени, как это делают нормальные тренеры, желающие иметь дееспособную скамейку запасных? Или выпустить в центр обороны Игнашевича, а Алексей Березуцкого на фланг?
      Вопрос второй:
      Зачем было держать на поле 79 минут Траоре? Пусть он в первом тайме и не филонил, как обычно, но игра у него всё равно не получалась… «Шпоры» - это же не «Урал», и не «Оренбург»… На скамейке запасных сидел почти весь матч Страндберг, а Чалов вышел только на 46 минуте…

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > cska-62 8 декабря 2016, 06:35

      Полностью поддержваю!

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