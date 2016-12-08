Слуцкий: «Мы были не в оптимальном состоянии. Многое решили индивидуальные ошибки»

У Слуцкого просто нет идей.Никаких.Он со сборной и цска это всем показал,вышел и что дальше?Как играть?Приходится разводить руками.Ему не в Англию надо , а в санаторий вцспс. Здоровье поправить, о вечном подумать,может тогда идеи появятся.
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире канала «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:3).
«К сожалению, повторюсь: у нас были кадровые проблемы. Не играли Вернблум и Фернандес. Мы находились не в оптимальном состоянии. Многое сегодня решили индивидуальные ошибки.
Думаю, что мы могли бы быть конкурентоспособными только в оптимальном составе.
Замена Головина? Он плохо себя чувствовал. Вчера лежал с температурой. Так что его замена сегодня была вынужденной.
То известие о том, что сегодня я провожу последний матч на посту наставника ЦСКА, ни в коем образе на встрече с «Тоттенхэмом» не сказалось. Важно, что мы играли не в оптимальном составе», – сказал Слуцкий.