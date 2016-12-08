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    Скаут «Арсенала»: «Интерес к Кокорину? Евро-2016 наглядно расставил все по местам»

    Российский скаут «Арсенала» Павел Кучеров прокомментировал информацию о том, что лондонский клуб интересовался нападающим «Зенита» и сборной России Александром Кокориным.

    «Футбольный мир открыт для всех. Вы же понимаете, что многие хотели видеть Кокорина в «Арсенале» намного сильнее, чем этого желал он сам. Думаю так: те, кто футболе разбирается, знает уровень клуба и уровень Кокорина, могут понять, как все было на самом деле. Жизнь расставила все по местам, а Euro-2016 сделал это нагляднее», – сказал Кучеров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2016 00:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 8 декабря 2016, 07:25

      Какой нах Арсенал и кокорин ? ??!!!! Кто слезет с миллионов за то что ничего не делает и уедет пахать, чтоб хоть на 5мин выходить на поле

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 > Axe111 8 декабря 2016, 08:26

      за 500 тыс максимум.

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      Рейтинг: +143

      Essence 8 декабря 2016, 04:52

      Нет у наших игроков мотивации,а это самый главный движок к успеху.Почему из Африки и Америки выходит много хороших игроков?!Да,потому что,бедность и бандгруппировки держут в страхе.И футбол хороший способ выбраться ...А,наш засветился на одном матче и на тебе феррари и на 5 лет обеспечены дифермбы о перспективах молодого футболиста...А ему не надо уже ничего...Еще и паспорт с орлом имеется-сказка!

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 8 декабря 2016, 00:47

      Поэтому наших игроков и не берут в Европу,уверен после евро какой нибудь клуб из Австрии заинтересовался бы им,но видео с Мамаевым под гимн уничтожил все шансы)

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 8 декабря 2016, 00:19

      Все мы знаем уровень кока.... уровень дворового футбола... это все корупция и отмывания бабла только из за этого он там где он есть сейчас.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Dellleone 8 декабря 2016, 09:02

      Это называется "лимит на легионеров"

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > С-Пб on-line 8 декабря 2016, 09:12

      В том числе да. Но не только ... ты думаешь в России при 140 миллионном население нет ребен талантливых ? Или они просто не нужны ни кому..

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