Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Прядкин: «Ряд топ-клубов выступают за введение потолка зарплат»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что среди российских команд положительно смотрят на введение потолка зарплат. При этом пока нет понимания того, как должно выглядеть ограничение.

    «Идея потолка зарплат футболистов все еще актуальна, будем рассматривать различные варианты, посмотрим, что можно сделать. Ряд топ-клубов России за то, чтобы ввести потолок, но нет полного понимания того, как это реализовать, пока не решили, как это будет выглядеть. Нужно вновь собраться рабочей группе по данному вопросу. Ориентировочно это будет в январе. Сейчас большинство клубов за потолок», – заявил Прядкин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2016 17:06
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 8 декабря 2016, 11:32

      изменится все только на бумаге. Ну получал условный Кокорин 5 лямов в год. Введут потолок в 2 ляма. Перепишут контракт. Заплатят по контратку 2 ляма, а потом еще 3 ляма в мешочке дадут (в классический "конверт" не влезет). Ну или оформят второй контракт, который не будет как на игрока оформлен, например рекламный - и по контракту эти 3 ляма Кокорин будет получать за то, что во время игр за Зенит он будет одевать футболку с символикой Зенита и Газпрома, оекламируя их таким образом. Найдут лазейку, иначе даже свои престанут играть, не говоря уже о том, что топ-иностранцы не поедут к нам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 7 декабря 2016, 19:23

      в чемпионате России в топ клубе у топ игроков 60-80 тысяч рублей в месяц..... не захотят - в физруки за 15..........

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Миша00 7 декабря 2016, 19:20

      все уже давно придумано. почему не взглянуть на MLS. американцы хорошо умеют зарабатывать и тратить деньги. у них есть потолок зарплат. но что бы иметь возможность приглашать топ игроков, у них разрешено нескольким игрокам, что бы зарплату платил не клуб, а именно владелец команды на прямую без потолка. и замечательно. все довольны. можно парочку звезд за большие деньги всегда позвать

      а еще, у них интересная схема лимита. советую присмотреться. очень стоящая. раз без лимита не можете. есть варианты очень даже приемлемые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      shamil1111 7 декабря 2016, 19:06

      пора уже взяться за это строго. а то видите ли футбол как на уровне чеетвертого пятого дивизиона в любом европейской стране а зарплаты чуть ли не космические.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 декабря 2016, 19:06

      Все за потолок! Но неизвестно как и неизвестно сколько! Решать будем долго! Нужно же показать "кипучую" деятельность! Если решите ПРАВИЛЬНО, то вопрос о легионерах отпадет сам! Им не нужно будет заниматься!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 7 декабря 2016, 18:44

      и кто из иностранцев захочет играть потом в РФПЛ? наши же играть не умеют.... да и наши те кто умеют уедут за границу......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 декабря 2016, 18:43

      Сюда надо присоединить чиновников и правительство.
      Страна в упадке, а зарплаты у депутатов с министрами и чиновников растут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 7 декабря 2016, 18:19

      сделайте потолок зарплат, как в МЛС: нескольким футболистам будет разрешена зарплата выше остальных, так, например, наши клубы смогут приобрести качественных легионеров, а всякие Кокорины будут получать зарплату, выражающую его игру

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 декабря 2016, 18:16

      Потрясающая идея! Массами плодить посредственности! Российский паспорт останется "счастливым билетом", но уже только для посредственностей! Появись в стране условный "Месси", то сбежит отсюда МОЛНИЕНОСНО!
      Мозг включите! Отмените лимит на легионеров в том виде, в каком он существует! Пусть клубы, например, смогут включать в заявку на матч половину иностранцев. И будет конкуренция, в которой хорошие российские футболисты себя проявят наверняка. Если будут, конечно, трудиться, а не прожигать жизнь в ночных барах и на дискотеках.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1659

      KalterJax 7 декабря 2016, 18:11

      у нас нельзя отменять лимит) хотя я согласен, что он убивает талант в молодых футболистах и стремление расти) Тут "палка о двух концах" ... с одной стороны оставить лимит - это отсутствие конкуренции, с другой стороны, если лимит отменить, то это возможность нашим тренерам забить на молодёшь и вместо них выпускать какого-нибудь чунгу-чангу) поэтому введение потолка зарплат оптимальное решение, хотя бы до 23 лет) так человек будет стараться обрасти мастерством и опытом к этому сроку и попасть уже на действительно хороший контракт) или что ещё лучше, уехать в европейский клуб, где нет такого ограничения) в любом случае, именно такое введение позволит повысить мотивацию и желание работать над собой)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 