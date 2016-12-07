Прядкин: «Ряд топ-клубов выступают за введение потолка зарплат»

изменится все только на бумаге. Ну получал условный Кокорин 5 лямов в год. Введут потолок в 2 ляма. Перепишут контракт. Заплатят по контратку 2 ляма, а потом еще 3 ляма в мешочке дадут (в классический "конверт" не влезет). Ну или оформят второй контракт, который не будет как на игрока оформлен, например рекламный - и по контракту эти 3 ляма Кокорин будет получать за то, что во время игр за Зенит он будет одевать футболку с символикой Зенита и Газпрома, оекламируя их таким образом. Найдут лазейку, иначе даже свои престанут играть, не говоря уже о том, что топ-иностранцы не поедут к нам.
Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что среди российских команд положительно смотрят на введение потолка зарплат. При этом пока нет понимания того, как должно выглядеть ограничение.
«Идея потолка зарплат футболистов все еще актуальна, будем рассматривать различные варианты, посмотрим, что можно сделать. Ряд топ-клубов России за то, чтобы ввести потолок, но нет полного понимания того, как это реализовать, пока не решили, как это будет выглядеть. Нужно вновь собраться рабочей группе по данному вопросу. Ориентировочно это будет в январе. Сейчас большинство клубов за потолок», – заявил Прядкин.