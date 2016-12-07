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    Маркизио не уверен, что сыграет с «Динамо»

    Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал о своей готовности сыграть в матче Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

    «Я здесь, но это не значит, что выйду на поле. Мое состояние после травмы? Чувствую, что могу играть без замены. Мне по-прежнему нужно много трудиться, чтобы быть готовым на 100 процентов. Но я рад тому, как идет восстановление. После тренировок я чувствую себя все лучше и лучше. Я не боюсь делать подкаты», – признался футболист.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Динамо» Загреб состоится в среду, 7 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2016 09:21
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